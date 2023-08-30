У Металісті 1925 підтвердили відхід ключового інвестора

Голова наглядової ради Металіста 1925 та засновник АES Group Костянтин Валеулін оголосив про припинення фінансування харківського клубу його компанією.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

"За півтора року війни компанія перенесла чотири ракетні атаки на свої активи. Але постраждали не лише активи, військові атаки забрали людські життя, життя наших працівників та однодумців. Перші дві атаки були нокдауном, але попри тяжкі втрати, ми виживали. Клуб у міжсезоння будував нові плани на майбутнє. Заявка на сезон 2023/24 і народження жіночої команди прямо вказує на той факт, що були амбітні плани і були реальні можливості. Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для АES Group. Ми позбулися практично всіх активів на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, нанесла останній нищівний удар. На жаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки.

Сьогодні АES Group вимушена оголосити про припинення фінансування Футбольного Клубу "Металіст 1925", щиро сподіваючись, що зграя шакалів не буде радіти такому розвитку подій.

Ми були відвертими та чесними перед Клубом, його вболівальниками, ми відверті і сьогодні, повідомляючи, що отримали смертельне поранення від агресора.

Ми просимо вибачення у всіх, кого засмутило це звернення, перш за все у співробітників Клубу, футболістів і вболівальників, але ця новина є об’єктивною реальністю сьогодення.

Наразі необхідно зібрати Загальні збори засновників Клубу та обговорити цю складну ситуацію. "АES Group" володіє контрольним пакетом акцій, однак, є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку Клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції.

Цим повідомленням ми звертаємось до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти.

Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав Клубу. "Народжені в бою" це не проєкт одного інвестора, це проєкт майбутнього мирного спортивного відродження Харківського регіону", - відзначив Валеулін.