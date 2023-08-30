Луческу: Найважчими для нас будуть перші 15 хвилин

Динамо добре підготувалося до матчу-відповіді плей-оф Ліги конференцій проти Бешикташа.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Уболівальники Бешикташу чудові, неймовірні. Атмосфера тут завжди фантастична. Вони не лише женуть вперед свою команду, а і чинять тиск на суперників. Вони роблять свій внесок в успіхи команди.

Мабуть, треба показати нашим гравцям, що сталося під час матчу Бешикташу з Лейпцигом, коли один гравець залишив поле через те, що не міг продовжити грати за такого галасу на трибунах. У нас багато молодих гравців, які не грали на цьому рівні, у таких умовах. Останні два роки ми грали за порожніх трибун, тому я би не хотів аби така атмосфера стала для них сюрпризом та вплинула на їх дії у завтрашній грі.

Ми добре готові до завтрашнього поєдинку. Ми продемонстрували хорошу гру в першому матчі при тому, що Бешикташ - сильний, хороший клуб. Вони провели якісні трансфери, створили сильну європейську команду, яка складена не лише з турецьких виконавців. Повторюся, ми добре виглядали у першому матчі і програли лише через кілька окремих епізодів, пропустивши після пенальті, кутового і контратаки. У той самий час ми створювали хороші моменти аби забити більше, тож результат міг бути іншим. Упевнений, що моя команда добре готова до завтрашньої гри.

Звісно, я розумію, що атмосфера, тиск трибун може сильно вплинути на гру наших гравців. Найважчими для нас будуть перші 15 хвилин. Але я вірю, що мої гравці завтра проведуть хороший матч проти сильного суперника", - відзначив Луческу.