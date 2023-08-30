Реал може завершити трансфер Мбаппе

Мбаппе може перейти у Реал

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може перейти у Реал.

Про це повідомляє Vozpopuli.

Офіційне оголошення може бути навіть сьогодні.

Президент Реала Флорентіно Перес нарешті погодився зробити ПСЖ пропозицію щодо Кіліана Мбаппе. Парижани готові продати 24-річного нападника зі серйозною знижкою, щоб не втратити його через рік безплатно, адже форвард збірної Франції відмовляється підписувати нову угоду.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується через рік, влітку 2024 року. Раніше повідомлялося про те, що сторони домовилися з приводу нової угоди, саме це і було головною умовою для повернення 24-річного футболіста до складу чемпіонів Франції.

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