Зінченко назвав найскладнішого опонента в АПЛ

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах був найскладнішим опонентом для українського гравця Арсенала Олександра Зінченка.

Про це розповів сам український футболіст в інтерв'ю Rio Ferdinand Presents FIVE

"Мохамед Салах. Він дуже різкий, швидкий, фізично сильний. Він може розхитати свого опонента, ніколи не знаєш, що він зробить наступної миті.

Якщо ви даєте йому простір, і він вривається в цей простір – зупинити його буде дуже важко", – сказав Зінченко.