Зінченко назвав найскладнішого опонента в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах був найскладнішим опонентом для українського гравця Арсенала Олександра Зінченка.
Про це розповів сам український футболіст в інтерв'ю Rio Ferdinand Presents FIVE
"Мохамед Салах. Він дуже різкий, швидкий, фізично сильний. Він може розхитати свого опонента, ніколи не знаєш, що він зробить наступної миті.
Якщо ви даєте йому простір, і він вривається в цей простір – зупинити його буде дуже важко", – сказав Зінченко.
Раніше Зінченко назвав найбільш недооціненого гравця АПЛ.