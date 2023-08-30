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Зінченко назвав найскладнішого опонента в АПЛ

Зінченко назвав найскладнішого опонента в АПЛ
Сьогодні 19:29 273 0
Зінченко назвав найскладнішого опонента в АПЛ
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах був найскладнішим опонентом для українського гравця Арсенала Олександра Зінченка.

Про це розповів сам український футболіст в інтерв'ю Rio Ferdinand Presents FIVE

"Мохамед Салах. Він дуже різкий, швидкий, фізично сильний. Він може розхитати свого опонента, ніколи не знаєш, що він зробить наступної миті.

Якщо ви даєте йому простір, і він вривається в цей простір – зупинити його буде дуже важко", – сказав Зінченко.

Раніше Зінченко назвав найбільш недооціненого гравця АПЛ.

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