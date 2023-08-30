Зінченко назвав найбільш недооціненого гравця АПЛ

Півзахисник Арсенала Томас Партей - найбільш недооцінений гравець АПЛ.

Про це заявив його партнер по команді Олександр Зінченко.

"Думаю, це Томас Партей. Не можу сказати нічого поганого про Каземіро. Він, безперечно, є гравцем світового класу – 5 трофеїв ЛЧ говорять самі за себе. Але якщо ви хочете, щоб я вибрав когось одного – це буде Томас.

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У мене в голові була дискусія, хто насправді є найкращим опорним півзахисником, з яким я коли-небудь разом грав. Я обирав між Фернандіньо, Партеєм та Родрі. Це непроста задача. Фернандіньо я бачив ще змалку, коли був у академії Шахтаря, він мені дуже багато допомагав, був для мене як старший брат, але Томас... Я навіть не знаю...", - сказав Зінченко.