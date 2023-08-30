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Дикий: Заяви від Металіста 1925 стосовно зняття з чемпіонату не надходило

Євген Дикий прокоментував ситуацію з Металістом 1925
Сьогодні 19:16 195 0
Дикий: Заяви від Металіста 1925 стосовно зняття з чемпіонату не надходило
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - ukrfootball.ua.

Металіст 1925 не подавав заяву про зняття з чемпіонату України.

Про це розповів  президент УПЛ Євген Дикий.

"Так, ми знаходимося у діалозі з клубом. Станом на цей час офіційної заяви від Металіста 1925 стосовно зняття з чемпіонату не надходило.

Регламентом змагань передбачено: у разі зняття команди зі змагань, якщо вона провела менше 50% матчів, результати анулюються", – сказав Дикий.

Раніше голова наглядової ради Металіста 1925 та засновник АES Group Костянтин Валеулін оголосив про припинення фінансування харківського клубу.

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