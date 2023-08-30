Дикий: Заяви від Металіста 1925 стосовно зняття з чемпіонату не надходило

Металіст 1925 не подавав заяву про зняття з чемпіонату України.

Про це розповів президент УПЛ Євген Дикий.

"Так, ми знаходимося у діалозі з клубом. Станом на цей час офіційної заяви від Металіста 1925 стосовно зняття з чемпіонату не надходило.

Регламентом змагань передбачено: у разі зняття команди зі змагань, якщо вона провела менше 50% матчів, результати анулюються", – сказав Дикий.