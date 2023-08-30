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Результати матчів Металіста 1925 у разі зняття з УПЛ анулюються

Клуб може припинити існування
Сьогодні 16:24 257 0
Результати матчів Металіста 1925 у разі зняття з УПЛ анулюються
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У випадку якщо Металіст 1925 через проблеми з фінансуванням зніметься з УПЛ, то результати матчів харківського клубу будуть анульовані.

Про це говорить пункт 25 статті 9 регламенту УПЛ.

При цьому індивідуальна статистика учасників матчів та дисциплінарні санкції не анулюються.

Якби харків’яни провели половину і більше матчів сезону, то їх результати не анулювали б, а майбутнім суперникам Металіста 1925 зарахували б технічні перемоги.

Таким чином по три очки за перемоги над Металістом 1925 втратять Шахтар та Олександрія.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 припинить своє існування.

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