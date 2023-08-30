Результати матчів Металіста 1925 у разі зняття з УПЛ анулюються

Джерело - Чемпіон.
У випадку якщо Металіст 1925 через проблеми з фінансуванням зніметься з УПЛ, то результати матчів харківського клубу будуть анульовані.
Про це говорить пункт 25 статті 9 регламенту УПЛ.
При цьому індивідуальна статистика учасників матчів та дисциплінарні санкції не анулюються.
Якби харків’яни провели половину і більше матчів сезону, то їх результати не анулювали б, а майбутнім суперникам Металіста 1925 зарахували б технічні перемоги.
Таким чином по три очки за перемоги над Металістом 1925 втратять Шахтар та Олександрія.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 припинить своє існування.