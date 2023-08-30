Ключовий інвестор Металіста 1925 втратив можливість фінансувати клуб

Металіст 1925 намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху

Через те, що від ракетних ударів росії постраждав бізнес власників Металіста 1925, на 95% клуб припиняє своє існування.

Про це повідомили порталу Tribuna.com,

"Металіст 1925" на 95% припиняє своє існування. Сьогодні буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. Інфраструктуру компанії систематично знищували, тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб", - сказали в харківському клубі.

Металіст 1925 намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху.

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