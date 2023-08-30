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Ключовий інвестор Металіста 1925 втратив можливість фінансувати клуб

Металіст 1925 намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху
Сьогодні 14:53 128 0
Ключовий інвестор Металіста 1925 втратив можливість фінансувати клуб
#Металіст 1925

Джерело - Tribuna.com.

Через те, що від ракетних ударів росії постраждав бізнес власників Металіста 1925, на 95% клуб припиняє своє існування.

Про це повідомили порталу Tribuna.com,

"Металіст 1925" на 95% припиняє своє існування. Сьогодні буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. Інфраструктуру компанії систематично знищували, тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб", - сказали в харківському клубі.

Металіст 1925 намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху.

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