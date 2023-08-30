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Металіст 1925 може бути розпущений через фінансові проблеми

Журналіст розповів про можливий розпуск команди УПЛ
Сьогодні 14:32 418 0
Металіст 1925 може бути розпущений через фінансові проблеми
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 через фінансові проблеми може бути розпущений.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

"Дуже великі проблеми у Металіста 1925. Ходять чутки, що команда взагалі може бути розпущена. Один зі співрозмовників сказав, що футболістам сказали шукати нові команди.

  Напередодні Металіст 1925 здолав ЛНЗ

На жаль, бізнес інвесторів сильно постраждав він ракетних атак рашистів, і зараз утримувати клуб на високому рівні стає практично неможливо. Буду перевіряти цю попередню інформацію. Дуже хочеться бути неправим", - написав Звєров

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