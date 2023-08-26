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Металіст 1925 здолав ЛНЗ у 5 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Дмитро Юсов
Сьогодні 17:11 189 0
Металіст 1925 здолав ЛНЗ у 5 турі УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ поступився Металісту 1925 у межах 5-го туру УПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Дмитро Юсов.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 26 серпня

ЛНЗ Черкаси - Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Юсов

Склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Савін (Норенков, 87), Муравський, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Насонов, Хамелюк, Пасіч (С. Шестаков, 60), Олійник (Тищенко, 61), Бойко (Нич, 72), Наумець, Прядун.

Запасні: Самойленко, Дубовий, Копил.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков, Вачіберадзе (Мартинюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Ігор, 66), Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Червак, Арі, Абдуллаєв, Кравченко, Чирук.

Попередження: Хамелюк 54, Жичиков 68, Савін 70, Нич 75

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