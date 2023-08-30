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Лідер Айнтрахта бойкотує тренування через наміри покинути клуб

Коло-Муані не зіграє в матчі з Левські у кваліфікації до Ліги конференцій
Сьогодні 14:02 200 0
Лідер Айнтрахта бойкотує тренування через наміри покинути клуб
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #Коло-Муані

Джерело - офіційний сайт Айнтрахта.

Нападник Айнтрахта Рандаль Коло-Муані бойкотує тренування команди та вимагає переходу в інший клуб.

Про це повідомляє пресслужба франкфуртського клубу.

"Нападник Рандаль Коло-Муані сьогодні повідомив спортивну дирекцію Айнтрахта, що не братиме участі в сьогоднішньому, останньому перед матчем-відповіддю плей-оф відбору Ліги конференцій проти Левські, який відбудеться 31 серпня, тренуванні.

  Актуально: Айнтрахт відмовився продавати Коло-Муані у ПСЖ за 80 млн євро

Причиною його відсутності став намір перейти в інший клуб до закінчення трансферного вікна ввечері 1 вересня", - йдеться у повідомленні.

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