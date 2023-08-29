Айнтрахт відмовився продавати Коло-Муані у ПСЖ за 80 млн євро

Рандал Коло-Муані може змінити клуб

Айнтрахт та ПСЖ продовжують переговори щодо трансферу нападника Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сам футболіст наполягає на переході, однак німці сказали, що не приймуть пропозицію у 80 мільйонів євро. Вони хочуть більше грошей, а також включення в угоду обміну на Юго Екітіка.

Наступні 48 годин стануть ключовими у цьому процесі, клуби намагаються знайти рішення. Парижани при цьому не платитимуть 100 мільйонів євро.

У минулому сезоні Рандаль відзначився 15 голами та 14 асистами у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Коло-Муані узгодив контракт із ПСЖ.