Потенційний тренер Зорі прибув у розташування клубу

Керувати командою продовжує обов’язків головного тренера Младен Бартулович

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Валерій Кривенцов вже прибув до табору Зорі, яку має очолити найближчим часом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Отримавши дозвіл на виїзд кордон від Міністерства молоді та спорту, Кривенцов прибув до Любліна, де луганці зараз готуються до матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Славії.

За завтрашнім матчем Валерій спостерігатиме з трибун Люблін-Арени. Керувати командою продовжує виконувач обов’язків головного тренера Младен Бартулович.

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