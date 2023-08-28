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Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі

Валерій Кривенцов очолить Зорю
Сьогодні 19:10 239 0
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
#Чемпіонат України, УПЛ, #Валерій Кривенцов, #Зоря Луганськ, #Ненад Лалатович

Джерело - sport.ua.

Український тренер Валерій Кривенцов очолить Зорю після повторного матчу кваліфікації Ліги Європи із празькою Славією.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, після несподіваної відставки головного тренера Ненада Лалатовіча клубному керівництву банально забракло часу для оформлення необхідних документів, щоб Кривенцов зміг керувати діями луганчан вже в поєдинку з Славією.

Поки що футболістів Зорі опікатимуть помічники Лалатовіча - Младен Бартулович та Артем Коледа, а вже під час вересневої паузи в УПЛ, викликаної матчами збірних, до роботи приступить Кривенцов.

Нагадаємо, головний тренер Зорі вирішив піти у відставку.

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