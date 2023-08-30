Тоттенгем хоче орендувати вінгера Барселони

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем контактує з Барселоною щодо оренди Ансумане Фаті до червня 2024 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зараз обговорюються умови угоди, Барселона хоче, щоб лондонці платили 20-річному іспанцю 100% його зарплати.
Також гравця запропонували Челсі.
Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️🇪🇸 #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.
Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW
Повідомлялося, що Фаті хоче покинути Барселону.
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