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Тоттенгем хоче орендувати вінгера Барселони

Угода може бути розрахована на сезон
Сьогодні 10:31 145 0
Тоттенгем хоче орендувати вінгера Барселони
#Барселона, #Фаті

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем контактує з Барселоною щодо оренди Ансумане Фаті до червня 2024 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз обговорюються умови угоди, Барселона хоче, щоб лондонці платили 20-річному іспанцю 100% його зарплати.

Також гравця запропонували Челсі.

Повідомлялося, що Фаті хоче покинути Барселону.

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