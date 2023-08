Тоттенгем хоче орендувати вінгера Барселони

Тоттенгем контактує з Барселоною щодо оренди Ансумане Фаті до червня 2024 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз обговорюються умови угоди, Барселона хоче, щоб лондонці платили 20-річному іспанцю 100% його зарплати.

Також гравця запропонували Челсі.

Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️🇪🇸 #THFC



Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.



Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW