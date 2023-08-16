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Фаті хоче покинути Барселону

Фаті може змінити клуб
Сьогодні 18:25 213 0
Фаті хоче покинути Барселону
Фото - Getty Images
#Барселона, #Фаті

Джерело - tribuna.com.

Нападник Барселони Ансу Фаті попросив своїх агентів почати роботу над пошуком нової команди та трансфером.

Про це повідомляє AS.

20-річний іспанець втрачає віру у регулярну ігрову практику попри публічні висловлювання головного тренера Хаві на його підтримку.

Зокрема Фаті був незадоволений порядком замін у матчі 1-го туру Ла Ліги проти Хетафе (0:0) – він був третім на 79-й хвилині після Ламіна Ямаля та Абде Еззальзулі.

Зазначається, що за Ансу стежать одразу декілька європейських клубів.

Раніше ПСЖ відмовився від трансферу Фаті.

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