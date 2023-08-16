Фаті хоче покинути Барселону

Джерело - tribuna.com.
Нападник Барселони Ансу Фаті попросив своїх агентів почати роботу над пошуком нової команди та трансфером.
Про це повідомляє AS.
20-річний іспанець втрачає віру у регулярну ігрову практику попри публічні висловлювання головного тренера Хаві на його підтримку.
Зокрема Фаті був незадоволений порядком замін у матчі 1-го туру Ла Ліги проти Хетафе (0:0) – він був третім на 79-й хвилині після Ламіна Ямаля та Абде Еззальзулі.
Зазначається, що за Ансу стежать одразу декілька європейських клубів.
Раніше ПСЖ відмовився від трансферу Фаті.