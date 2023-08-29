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Збірна Англії хоче запросити Гвардіолу

Гвардіола може очолити збірну Англії
Сьогодні 14:45 173 0
Збірна Англії хоче запросити Гвардіолу
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола та представники збірної Англії проводять між собою консультації щодо можливої співпраці.

Про це повідомляє Football Espana.

Іспанець може очолити національну команду Англії після завершення терміну дії його контракту з «містянами». Гвардіола може готувати англійців до чемпіонату світу 2026 року. Нинішній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт залишить свій пост після Євро-2024.

Повідомляється, що не виключений варіант, за якого Гвардіола залишить Ман Сіті достроково - влітку наступного року.

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