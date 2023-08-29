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Мудрик увійшов до списку українського Forbes “30 до 30”

Сьогодні 20:41 196 0
Мудрик увійшов до списку українського Forbes “30 до 30”
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sportarena.com.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик увійшов до списку видання Forbes Ukraine “30 до 30: творці майбутнього”, присвяченого перспективним молодим українцям.

Про це повідомляє forbes.ua.

Зазначається, що Мудрик є найціннішим українським футбольним талантом з часів Андрія Шевченка. Нагадаємо, у січні українець перейшов із Шахтаря в Челсі, а трансфер вінгера став рекордним в історії зимових угод АПЛ. Раніше Мудрик став Почесним громадянином рідного міста Краснограда.

Також до списку “30 до 30” увійшли Дмитро Вовк та Віктор “sdy” Оруджев. Дмитро - CEO кіберспортивної організації Monte, Віктор - кіберспортсмен та капітан цієї команди. Наголошується, що Monte викликали фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), дійшовши до 1/4 фіналу BLAST.tv Paris Major 2023.

Forbes Ukraine вчетверте робить список молодих українців. Близько половини нинішнього переліку складають військові та волонтери.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пропустить наступний матч Челсі.

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