Мудрик пропустить наступний матч Челсі

Вінгер ще не відновився після травми

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить наступний матч команди.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Завтра, 30 серпня Челсі в матчі другого ранду Кубка ліги вдома прийме Вімблдон. Початок матчу о 21:45.

Мудрик продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав 24 серпня перед матчем АПЛ проти Лутона, який 22-річний гравець збірної України пропустив.

У нинішньому сезоні Мудрик взяв участь у двох матчах Челсі, результативними діями не відзначався.

Напередодні Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.