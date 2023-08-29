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Мудрик пропустить наступний матч Челсі

Вінгер ще не відновився після травми
Сьогодні 17:10 191 0
Мудрик пропустить наступний матч Челсі
Фото Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить наступний матч команди.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Завтра, 30 серпня Челсі в матчі другого ранду Кубка ліги вдома прийме Вімблдон. Початок матчу о 21:45.

Мудрик продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав 24 серпня перед матчем АПЛ проти Лутона, який 22-річний гравець збірної України пропустив.

У нинішньому сезоні Мудрик взяв участь у двох матчах Челсі, результативними діями не відзначався.

Напередодні Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.

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