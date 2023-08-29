Мудрик пропустить наступний матч Челсі

Джерело - sport.ua.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить наступний матч команди.
Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
Завтра, 30 серпня Челсі в матчі другого ранду Кубка ліги вдома прийме Вімблдон. Початок матчу о 21:45.
Мудрик продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав 24 серпня перед матчем АПЛ проти Лутона, який 22-річний гравець збірної України пропустив.
У нинішньому сезоні Мудрик взяв участь у двох матчах Челсі, результативними діями не відзначався.
Напередодні Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.