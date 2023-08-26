Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ

Результати матчів АПЛ 3-го туру

Джерело - Чемпіон.

У межах 3-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

3 тур, 26 серпня

Борнмут - Тоттенгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Меддісон, 0:2 - 63 Кулусевскі

Ілля Забарний вийшов в основі і відіграв увесь матч.

Арсенал - Фулгем 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Перейра, 1:1 - 70 Сака (пен), 2:1 - 73 Нкетіа, 2:2 - 87 Пальїнья

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле на 56-й хвилині матчу.

Брентфорд - Крістал Пелес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Шаде, 1:1 - 76 Андерсен

Евертон - Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 Калайджич

Манчестер Юнайтед - Ноттінгем 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Авонії, 0:2 - 4 Болі, 1:1 - 17 Еріксен, 2:2 - 52 Каземіро, 3:2 - 76 Фернандеш

Сьогодні, 26-го серпня, відбудеться ще один матч у АПЛ:

19:30 Брайтон - Вест Гем

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!