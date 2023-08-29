Захисник Динамо цікавий іспанському клубу

Про конкретику поки що мова не йде

Джерело - Чемпіон.

До захисника Динамо і молодіжної збірної України Костянтина Вівчаренка є інтерес з Іспанії.

Про це стверджує український коментатор і журналіст Ігор Циганик.

"Вівчаренком цікавився один із клубів з Іспанії цього міжсезоння, але до конкретної пропозиції справа не дійшла. Не буду називати клуб, тому що вони ще можуть повернутися взимку. Єдине, що можу сказати, що це клуб із Сегунди, який ставить завдання виходу до Прімери", - заявив Циганик.

Вівчаренко - вихованець Динамо. У складі першої команди 21-річний гравець провів 34 матчі, забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Його контракт із біло-синім діє до 31 грудня 2025 року. Цього літа була інформація, що кандидатурою Костянтина цікавився "Порту".

Нагадаємо Гармаш близький до переходу в хорватський Осієк.