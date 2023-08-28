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Гармаш завершує перехід у хорватський клуб

Денис Гармаш покине Динамо
Сьогодні 17:08 568 0
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
#Денис Гармаш, #Динамо Київ, #Осієк, #Футбольні трансфери

Джерело - footboom1.com.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш стане гравцем хорватського клубу Осієк.

Про це повідомляє Footboom.

Деталі між клубами і гравцем вже узгоджені. Гармашу залишилося лише пройти медобстеження. Умови переходу – оренда, чи повноцінний трансфер, поки невідомі.

Нагадаємо, Денис Гармаш останнім часом тренувався з командою Динамо U-19

Раніше повідомлялося, що Гармаш не хоче переходити в казахський Ордабаси

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