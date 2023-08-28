Гармаш завершує перехід у хорватський клуб

Денис Гармаш покине Динамо

Півзахисник Динамо Денис Гармаш стане гравцем хорватського клубу Осієк.

Про це повідомляє Footboom.

Деталі між клубами і гравцем вже узгоджені. Гармашу залишилося лише пройти медобстеження. Умови переходу – оренда, чи повноцінний трансфер, поки невідомі.

Нагадаємо, Денис Гармаш останнім часом тренувався з командою Динамо U-19.

Раніше повідомлялося, що Гармаш не хоче переходити в казахський Ордабаси

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!