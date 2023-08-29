Ярмоленко не зіграє матч-відповідь з Бешикташем

Точні терміни відновлення поки що невідомі

Динамо зіграє на виїзді матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа.

Про це повідомляє пресслужба киян.

У майбутньому поєдинку через травму точно не зможе взяти участь вінгер Андрій Ярмоленко.

У 33-річного футболіста часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Точні терміни відновлення гравця стануть відомі пізніше.

Водночас у загальну групу повернулися півзахисники Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Обидва футболісти через ушкодження пропускали перший поєдинок з Бешикташем, але зараз нарівні з усіма готуються до матчу-відповіді.

Раніше повідомлялося, що Гармаш завершує перехід у хорватський клуб.