Коло-Муані узгодив контракт із ПСЖ

Коло Муані близький до переходу у ПСЖ

Форвард Айнтрахта Рандаль Коло-Муані погодив умови особистого контракту з ПСЖ.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Гравець повідомив своєму оточенню та клубу, що хоче перейти тільки у ПСЖ. Парижани пропонують французу контракт на 5 сезонів - до червня 2028 року.

Переговори між клубами щодо трансферу нападника знаходяться на ранній стадії. На це може знадобитися деякий час.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виділить 80 млн євро на трансфер нападника Айнтрахта.

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