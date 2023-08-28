Стали відомі терміни відновлення Вінісіуса

Джерело - tribuna.com.
Реал підтвердив, що вінгер Вінісіус Жуніор отримав пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Гравцю діагностували травму правого двоголового м’яза стегна. Клуб не називає терміни відновлення.
Журналіст COPE Мігель Анхель Діас повідомляє, що Вінісіус пропустить близько 6 тижнів.
Вінісіус отримав травму у матчі 3-го туру Ла-Ліги проти Сельти.
Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!