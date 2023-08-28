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Стали відомі терміни відновлення Вінісіуса

Вінісіус пропустить близько 6 тижнів
Сьогодні 22:09 85 0
Стали відомі терміни відновлення Вінісіуса
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - tribuna.com.

Реал підтвердив, що вінгер Вінісіус Жуніор отримав пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Гравцю діагностували травму правого двоголового м’яза стегна. Клуб не називає терміни відновлення.

Журналіст COPE Мігель Анхель Діас повідомляє, що Вінісіус пропустить близько 6 тижнів.

Вінісіус отримав травму у матчі 3-го туру Ла-Ліги проти Сельти.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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