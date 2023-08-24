Ярмоленко може пропустити матчі з Англією та Італією через пошкодження

Характер пошкодження передбачає лікування та відновлення

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко пропустив сьогоднішній матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа (2:3) через пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

33-річний українець відчував м'язовий дискомфорт у матчі 4-го туру УПЛ з Чорноморцем (2:3), а потім ускладнив травму на першому повноцінному тренуванні після гри.

Характер пошкодження передбачає лікування та відновлення впродовж мінімум двох тижнів.

Хавбек може пропустити і матч-відповідь з Бешикташем 31 серпня.

Участь Ярмоленка у матчах збірної України проти Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня) у кваліфікації Євро-2024 під питанням.

У зв’язку з цим до національної команди був довикликаний Олександр Караваєв.

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