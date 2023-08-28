Ван Дейк ризикує отримати тривалу дискваліфікацію

Ліверпуль може втратити лідера свого захисту на більш тривалий термін.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк ризикує отримати чотири матчі дискваліфікації за червону картку у матчі проти Ньюкасла.

Про це повідомляє The Times.

Оборонець отримав пряму червону картку за фол проти форварда "сорок" Александера Ісака.

Футбольна асоціація має розглянути звіт рефері Джона Брукса, перш ніж вирішити, чи отримає капітан Ліверпуля додаткове покарання за виявлення незгоди після вилучення з поля проти Ньюкасл Юнайтед.

Відзначається, що після того, як арбітр показав червону картку ван Дейку, той сказав "це довбаний жарт" (ориг. — fu***ng joke) та вже тоді залишив поле Сент-Джеймс Парк.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати Фелікса, у випадку продажу Салаха.