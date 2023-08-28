Головне
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Сьогодні 22:12 679
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Сьогодні 20:59 208
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 19:24 1092
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Сьогодні 19:21 355
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Сьогодні 19:10 385
Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
Сьогодні 18:31 587
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
Сьогодні 17:08 1167
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 14:28 273700
Чорноморець: Система суддівства в українському футболі має бути реформована
Сьогодні 13:34 280 1
Мати Рубіалеса оголосила голодування у церкві
Сьогодні 13:16 545
Прямі трансляції

Ван Дейк ризикує отримати тривалу дискваліфікацію

Ліверпуль може втратити лідера свого захисту на більш тривалий термін.
Сьогодні 21:55 174 0
Ван Дейк ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Фото - gettyimages
#Вірджил Ван Дейк, #Ліверпуль

Джерело - football.ua.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк ризикує отримати чотири матчі дискваліфікації за червону картку у матчі проти Ньюкасла.

Про це повідомляє The Times.

Оборонець отримав пряму червону картку за фол проти форварда "сорок" Александера Ісака.

Футбольна асоціація має розглянути звіт рефері Джона Брукса, перш ніж вирішити, чи отримає капітан Ліверпуля додаткове покарання за виявлення незгоди після вилучення з поля проти Ньюкасл Юнайтед.

Відзначається, що після того, як арбітр показав червону картку ван Дейку, той сказав "це довбаний жарт" (ориг. — fu***ng joke) та вже тоді залишив поле Сент-Джеймс Парк.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати Фелікса, у випадку продажу Салаха.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17144
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 37823
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 324182 3
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій 68975
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 273700
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19127
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32817 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50020 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214508 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11374 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320936 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117481