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Ліверпуль у меншості вирвав перемогу у Ньюкасла: результати матчів 3 туру АПЛ

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Ліверпуль у меншості вирвав перемогу у Ньюкасла: результати матчів 3 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Бернлі, #Манчестер Сіті, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі англійської Прем’єр-ліги Бернлі поступився Астон Віллі, Манчестер Сіті переміг Шеффілд Юнайтед, а Ліверпуль у меншості переміг Ньюкасл.

Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 27 серпня

Бернлі - Астон Вілла 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Кеш, 0:2 - 20 Кеш, 1:2 - 47 Фостер, 1:3 - 61 Діабі

Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Голанд, 1:1 - 85 Богл, 1:2 - 88 Родрі

Ньюкасл - Ліверпуль 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гордон, 1:1 - 81 Нуньєс, 1:2 - 90+3 Нуньєс

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