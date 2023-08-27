Ліверпуль у меншості вирвав перемогу у Ньюкасла: результати матчів 3 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі англійської Прем’єр-ліги Бернлі поступився Астон Віллі, Манчестер Сіті переміг Шеффілд Юнайтед, а Ліверпуль у меншості переміг Ньюкасл.
Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 27 серпня
Бернлі - Астон Вілла 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Кеш, 0:2 - 20 Кеш, 1:2 - 47 Фостер, 1:3 - 61 Діабі
Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Голанд, 1:1 - 85 Богл, 1:2 - 88 Родрі
Ньюкасл - Ліверпуль 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Гордон, 1:1 - 81 Нуньєс, 1:2 - 90+3 Нуньєс
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