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Головний тренер Зорі вирішив піти у відставку

Заявив, що не може команді дати більше
Сьогодні 16:24 309 0
Головний тренер Зорі вирішив піти у відставку
#Зоря, #Ненад Лалатович

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатович ухвалив рішення піти зі своєї посади. 

Про це він заявив після матчу п’ятого туру УПЛ з Минаєм, у якому його підопічні зіграли унічию (1:1).

На пресконференції в Ужгороді Лалатович сказав, що не виправдовує очікування, які були від нього. І сам не виправдовує очікувань від себе. Обіцяє відмовитися від компенсації, буде говорити з президентом на цю тему.

Також він додав, що те, що команда наразі демонструє – її максимум, і він не може дати більше.

За п’ять зіграних турів УПЛ Зоря завоювала п’ять очок. Наразі луганці ідуть на 10-му місці в чемпіонаті України. Також паралельно команда виступає в єврокубках: у першому матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи Зоря поступилася Славії з рахунком 0:2.

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