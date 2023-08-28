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Динамо не відпустило Сидорчука у європейський клуб

Віктор Вацко прокоментував можливий трансфер Сергія Сидорчука
Сьогодні 17:42 192 0
Динамо не відпустило Сидорчука у європейський клуб
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Влітку у капітана Динамо Сергія Сидорчука була пропозиція від бельгійського клубу.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Був варіант з його трансфером, з Бельгії була конкретна серйозна пропозиція футболісту. Єдина умова – трансфер на правах вільного агента. І Динамо не відпустило.

Бражка в Торіно не відпустило, і Сидорчука в Бельгію не відпустило. Двох гравців на одну позицію залишило у складі. А грає поки що тільки один з них, поки сидить молодий актив, Бражко", – сказав Вацко.

Раніше повідомлялося, що Гармаш завершує перехід у хорватський клуб.

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