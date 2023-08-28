Динамо не відпустило Сидорчука у європейський клуб

Влітку у капітана Динамо Сергія Сидорчука була пропозиція від бельгійського клубу.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Був варіант з його трансфером, з Бельгії була конкретна серйозна пропозиція футболісту. Єдина умова – трансфер на правах вільного агента. І Динамо не відпустило.

Бражка в Торіно не відпустило, і Сидорчука в Бельгію не відпустило. Двох гравців на одну позицію залишило у складі. А грає поки що тільки один з них, поки сидить молодий актив, Бражко", – сказав Вацко.