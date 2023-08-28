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Захисник Арсенала Голдінг залишить команду

На нього претендують декілька іспанських клубів
Сьогодні 10:51 238 0
Захисник Арсенала Голдінг залишить команду
#Арсенал (Лондон)

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Арсенала Роб Голдінг з великою імовірністю піде з команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі тривають перемовини щодо можливого відходу футболіста. 

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На нього претендують декілька іспанських клубів.

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