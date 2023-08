Захисник Арсенала Голдінг залишить команду

Центральний захисник Арсенала Роб Голдінг з великою імовірністю піде з команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі тривають перемовини щодо можливого відходу футболіста.

На нього претендують декілька іспанських клубів.

Rob Holding, still expected to leave Arsenal in the final days of the transfer window. There are discussions now ongoing to make it happen 🔴⚪️ #AFC



Understand there are also Spanish clubs asking for conditions of Holding deal. pic.twitter.com/GC37IkBX7I