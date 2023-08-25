Троссард: Арсенал здатний кинути виклик Манчестер Сіті

Арсенал зможе поборотися з Манчестер Сіті за чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Леандро Троссард.

"Ми з повагою ставимося до того, чого вони досягли в минулому сезоні. Ми знаємо, як вони виступали в АПЛ, але все залежить від нас. У нас чудова якісна команда, і якщо у нас є план на гру, і ми виступаємо якнайкраще. Ми здатні кинути їм виклик. Ми завжди хочемо бути з ними на рівних.

Інші команди Прем'єр-ліги теж посилилися. Важко сказати, хто братиме участь у боротьбі за титул, бо це довгі перегони, і ніколи не можна передбачити, що станеться протягом сезону.

Думаю, Ліверпуль і Челсі зробили кілька хороших підписань, але ми хочемо вигравати в кожному матчі, і саме з таким настроєм ми готуємося до ігор. Подивимося, де ми опинимося в підсумку", – заявив Троссард.