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Троссард: Арсенал здатний кинути виклик Манчестер Сіті

Троссард прокоментував боротьбу за чемпіонство в АПЛ
Сьогодні 12:25 171 0
Троссард: Арсенал здатний кинути виклик Манчестер Сіті
#Арсенал Лондон, #Леандро Троссард

Джерело - sport.ua.

Арсенал зможе поборотися з Манчестер Сіті  за чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Леандро Троссард.

"Ми з повагою ставимося до того, чого вони досягли в минулому сезоні. Ми знаємо, як вони виступали в АПЛ, але все залежить від нас. У нас чудова якісна команда, і якщо у нас є план на гру, і ми виступаємо якнайкраще. Ми здатні кинути їм виклик. Ми завжди хочемо бути з ними на рівних.

Інші команди Прем'єр-ліги теж посилилися. Важко сказати, хто братиме участь у боротьбі за титул, бо це довгі перегони, і ніколи не можна передбачити, що станеться протягом сезону.

Думаю, Ліверпуль і Челсі зробили кілька хороших підписань, але ми хочемо вигравати в кожному матчі, і саме з таким настроєм ми готуємося до ігор. Подивимося, де ми опинимося в підсумку", – заявив Троссард.

Раніше Арсенал із Зінченком обіграв Крістал Пелес у 2 турі АПЛ.

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