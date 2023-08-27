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Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії

Вчора 23:33 213 0
Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії
#Роберто Манчіні

Джерело - Чемпіон.

Італійський фахівець Роберто Манчіні став головним тренером збірної Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба збірної Саудівської Аравії.

58-річний італієць підписав 3-річний контракт і зароблятиме по ньому 20 мільйонів євро.

Два тижні тому спеціаліст подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії через розбіжності з президентом місцевої федерації футболу.

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