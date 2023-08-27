Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Італійський фахівець Роберто Манчіні став головним тренером збірної Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба збірної Саудівської Аравії.

58-річний італієць підписав 3-річний контракт і зароблятиме по ньому 20 мільйонів євро.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

Два тижні тому спеціаліст подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії через розбіжності з президентом місцевої федерації футболу.