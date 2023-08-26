Рома орендувала нападника Баєра

Джерело - Чемпіон.
Рома завершила оформлювати оренду нападника Баєра Сердара Азмуна.
Про це повідомляє пресслужба римлян.
Угода розрахована на сезон та передбачає право викупу за 12 мільйонів євро.
28-річний іранець виступатиме за римлян під 17-м номером.
🤝 Benvenuto alla Roma, Sardar Azmoun! 🇮🇷#ASRoma pic.twitter.com/0MASouey5R— AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2023
Нагадаємо, Челсі та Рома обговорять трансфер Лукаку.
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