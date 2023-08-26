Головне
Усик - Дюбуа: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:43 6663
Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді
Сьогодні 22:19 369
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Сьогодні 21:50 2635
Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:42 649
Берінчик і Митрофанов боксуватимуть в андеркарді бою Усик - Дюбуа: LIVE-трансляція
Сьогодні 20:03 953
Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 383
Ферстаппен виграв кваліфікацію на домашньому Гран-прі Нідерландів
Сьогодні 17:39 251
Металіст 1925 здолав ЛНЗ у 5 турі УПЛ
Сьогодні 17:11 271
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою
Сьогодні 15:16 1124
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:08 33456
Прямі трансляції

Рома орендувала нападника Баєра

Угода розрахована на сезон
Сьогодні 20:59 342 0
Рома орендувала нападника Баєра
#Азмун, #Баєр, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома завершила оформлювати оренду нападника Баєра Сердара Азмуна.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Угода розрахована на сезон та передбачає право викупу за 12 мільйонів євро.

28-річний іранець виступатиме за римлян під 17-м номером.

Нагадаємо, Челсі та Рома обговорять трансфер Лукаку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 28915
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 20979 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16520
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 33456
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15524
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 26962
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39558 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7851 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153532 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320789 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117368
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108324 4