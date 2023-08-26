Рома орендувала нападника Баєра

Угода розрахована на сезон

Джерело - Чемпіон.

Рома завершила оформлювати оренду нападника Баєра Сердара Азмуна.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Угода розрахована на сезон та передбачає право викупу за 12 мільйонів євро.

28-річний іранець виступатиме за римлян під 17-м номером.

Нагадаємо, Челсі та Рома обговорять трансфер Лукаку.

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