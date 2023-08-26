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Челсі та Рома обговорять трансфер Лукаку

Клуби ведуть переговори щодо трансферу форварда
Сьогодні 14:40 206 0
Челсі та Рома обговорять трансфер Лукаку
Фото - Getty Images
#Рома, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - tribuna.com.

Власники Челсі та Роми обговорять трансфер Лукаку.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Переговори стосовно можливого трансферу Ромелу Лукаку входять в вирішальну фазу. Наразі сторони не близькі до закриття угоди, оскільки римляни пропонують невелику суму за оренду гравця.

Однак джерело зазначає, що хороші відносини між Тоддом Боелі та Деном Фрідкіним можуть посприяти переходу 30-річного бельгійця.

Sky Sports додає, що нападник наразі знаходиться в Бельгії та чекає дозволу полетіти в Рим.

Раніше повідомлялося, що Лукаку тренується з молодіжною командою Челсі.

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