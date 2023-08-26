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Шоу може вибути до листопада через травму

Захисник отримав м'язову травму
Сьогодні 12:37 188 0
Шоу може вибути до листопада через травму
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Люк Шоу

Джерело - tribuna.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може вибути до листопада.

Про це повідомляє The United Stand з посиланням на Роба Доусона.

Нагадаємо, гравець нещодавно отримав м'язову травму, але її подробиці наразі не розкривалися.

"Якщо будуть можливості – так. Але це має бути правильний гравець. Якщо ні – доведеться обійтися нинішнім складом", — сказав тен Гаг, коментуючи вірогідність придбання гравця на заміну Шоу.

Нагадаємо, Еванс може підписати 1-річний контракт з Манчестер Юнайтед.

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