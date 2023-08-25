Еванс може підписати 1-річний контракт з Манчестер Юнайтед Еванс може підписати 1-річний контракт з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед близький до узгодження 1-річного контракту з центрбеком Джонні Евансом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Головний тренер клубу Ерік тен Гаг був вражений тим, як Еванс виглядав на тренуваннях, і відчув, що він може виявитися гарним варіантом для підстраховки в центрі захисту.

Зазначається, що угода між клубом та гравцем має бути підписана найближчими днями.

У середу Джонні прийняв участь у закритій товариській грі МЮ проти Бернлі на базі клубу, у якій "червоні дияволи" поступилися з рахунком 3:0.

У липні Еванс підписав з клубом короткостроковий контракт, який дозволяв йому взяти участь у передсезонних матчах.

Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.