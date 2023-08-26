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Марсель орендував нападника Інтера Корреа

Хоакін Корреа наступний сезон проведе у Марселі
Сьогодні 09:38 202 0
Марсель орендував нападника Інтера Корреа
#Інтер, #Марсель, #Футбольні трансфери, #Хоакін Корреа

Джерело - om.fr.

Нападник Інтера Хоакін Корреа перейшов у Марсель.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Аргентинець приєднався до клубу на правах оренди з правом викупу.

Марсель заплатить за оренду 2 мільйони євро. Клуб також матиме право викупу контракту за 10 мільйонів євро. Викуп стане обов'язковим, якщо Марсель вийде у Лігу чемпіонів-2024/25. Медогляд запланований на завтра.

У минулому сезоні нападник забив 10 голів та віддав 5 результативних передач у 77 матчах.

Раніше півзахисник Марселя Кондогбіа зазнав важкої травми.

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