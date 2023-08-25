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Почеттіно: Кайседо - один з найкращих або найкращий півзахисник АПЛ

Аргентинець прокоментував підписання Кайседо
Сьогодні 23:16 193 0
Почеттіно: Кайседо - один з найкращих або найкращий півзахисник АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Мойсес Кайседо, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - The Athletic.

Новачок Челсі Мойсес Кайседо є одним з найкращих півзахисників АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіу Почеттіно.

"Він - один з найкращих або найкращий півзахисник Прем’єр-ліги. Він показав це в Брайтоні, але тепер йому потрібно показати це тут, з іншим видом тиску. Психологія дуже важлива у футболі, тому ми повинні дати йому впевненість, щоб почуватися добре та щасливо. Те, що ви платите великі гроші, не означає, що гравець може приїхати та одразу заграти, як ми очікуємо.

  Почеттіно: Якщо Челсі не завоює титули, ми будемо говорити про провал проєкту

Я завжди наводжу приклад того, як Флорентіно Перес став президентом Реала та почав купувати великих гравців: Бекхема, Зідана, Фігу. Зідан перейшов з Ювентуса за рекордну суму в 77,5 мільйона євро, але протягом шести місяців боровся за місце в складі. Тоді люди теж ставили це під сумнів. Це нормально. Кайседо потрібно дати час.

  Почеттіно про Мудрика: У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися

Нам не потрібно чинити на нього занадто великий тиск, навіть якщо вболівальники чи ЗМІ збираються говорити про нього. Наша відповідальність на тренувальному полі полягає в тому, щоб дати йому спокій та час і привести його в найкращий стан", - сказав Почеттіно.

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