Почеттіно: Якщо Челсі не завоює титули, ми будемо говорити про провал проєкту

Челсі має завойовувати трофеї після численних трансферів.
Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Перемога - це наша мета, тому що якщо Челсі не завоює титули, ми, безперечно, будемо говорити про провал проєкту. Челсі - це перемога. Ми не можемо виправдовувати гравців, навіть якщо багато з них молоді, а деякі раніше не грали в Прем’єр-лізі, тому що клуб витрачає гроші для підвищення якості. Нам потрібно створити міцну структуру, щоб вони діяли так, як вони виступали раніше. Важливо дати їм час освоїтися в колективі та в новому місці з родиною.
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Їм потрібно пізнати своїх товаришів по команді, клуб, тиск гри з великими грошима, постійне засудження. Але я не сумніваюся, що завдяки великій наполегливій роботі ми створимо дуже хорошу команду, яка змагатиметься за великі досягнення та поверне Челсі на те місце, якого він заслуговує", - сказав Почеттіно.
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