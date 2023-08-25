Почеттіно: Якщо Челсі не завоює титули, ми будемо говорити про провал проєкту

Челсі має завойовувати трофеї після численних трансферів.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Перемога - це наша мета, тому що якщо Челсі не завоює титули, ми, безперечно, будемо говорити про провал проєкту. Челсі - це перемога. Ми не можемо виправдовувати гравців, навіть якщо багато з них молоді, а деякі раніше не грали в Прем’єр-лізі, тому що клуб витрачає гроші для підвищення якості. Нам потрібно створити міцну структуру, щоб вони діяли так, як вони виступали раніше. Важливо дати їм час освоїтися в колективі та в новому місці з родиною.