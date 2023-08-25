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Почеттіно про Мудрика: У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися

Сьогодні 18:39 189 0
Почеттіно про Мудрика: У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися
Фото: Getty Images

Молоді гравці Челсі Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке та Мейсон Берстоу мають активізуватися.

Про це заявив тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати та завойовувати титули.

У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке, Мейсон Берстоу. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати", - сказав Почеттіно.

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