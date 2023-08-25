Почеттіно про Мудрика: У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися

Молоді гравці Челсі Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке та Мейсон Берстоу мають активізуватися.
Про це заявив тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати та завойовувати титули.
У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке, Мейсон Берстоу. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати", - сказав Почеттіно.
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