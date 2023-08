Нападник Ліона Карл Токо-Екамбі став гравцем саудівської Абхи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 30-річним камерунцем розрахований до літа 2025 року.

Okaaay it's happening 🔥🔥TOKO EKAMBI is a player for Abha Club, with a contract until 2025🦁 #ABHA pic.twitter.com/i31jC8Gv5l