Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13-го серпня, у межах 1-го туру французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
1 тур, 13 серпня
Брест - Ланс 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 11 Сотока, 0:2 - 22 Мачадо, 45+2 дель Катсільйо, 2:2 - 56 Лала, 3:2 - 87 дель Кастільйо
Клермон - Монако 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 7 В'єтеска, 1:1 - 26 Вандерсон, 1:2 - 43 Бен Єддер, 2:2 - 53 Мухаммед Чам, 2:3 - 70 Бен Єддер, 2:4 - 90+3 Акліуш
Монпельє - Гавр 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Льоріс, 1:1 - 58 Адамс, 2:1 - 60 Адамс, 2:2 - 90+1 Грандсір
Нант - Тулуза 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Мухамед, 1:1 - 62 Абухлаль, 1:2 - 90+1 Ніколайсен
Ренн - Мец 5:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Калімуендо, 1:1 - 21 Мазіз, 2:1 - 52 Гуірі, 3:1 - 67 Доку, 4:1 - 87 Салах, 5:1 - 90+4 Салах
Страсбур - Ліон 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Белльгард, 2:0 - 75 Мотіба, 2:1 - 88 Тальяфіко
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