Мудрик став почесним громадянином Краснограда

Рішення одностайно підтримано на сесії міської ради Краснограда

Джерело - офіційний сайт Красноградської міської ради.

Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику надали звання почесного громадянина Краснограда.

Про це повідомляє офіційний сайт Красноградської міської ради.

Рішення одностайно підтримано на сесії міської ради Краснограда.

Футболісту передадуть відповідні диплом та пам’ятний знак.

22-річний українець народився у Краснограді Харківської області.

Раніше Мудрик травмувався перед матчем з Лутоном.

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