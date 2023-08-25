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На чемпіонаті світу з баскетболу встановлено новий рекорд відвідуваності

Філіппінську арену відвідали 38 115 уболівальників
Сьогодні 17:37 290 0
На чемпіонаті світу з баскетболу встановлено новий рекорд відвідуваності

Джерело - Чемпіон.

На старті чемпіонаті світу з баскетболу-2023 встановлено новий рекорд відвідуваності.

Про це повідомляє FIBA.

Філіппінську арену відвідали 38 115 уболівальників.

Попередній рекорд відвідуваності було встановлено на ЧС у 1994 році, коли США здобули чемпіонство. Тоді турнір відвідало 32 616 глядачів.

Турнір відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіппінах.

Нагадаємо, український телеканал покаже найцікавіші матчі чемпіонату світу-2023 з баскетболу.

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