На чемпіонаті світу з баскетболу встановлено новий рекорд відвідуваності

Філіппінську арену відвідали 38 115 уболівальників

Джерело - Чемпіон.

На старті чемпіонаті світу з баскетболу-2023 встановлено новий рекорд відвідуваності.

Про це повідомляє FIBA.

Філіппінську арену відвідали 38 115 уболівальників.

Попередній рекорд відвідуваності було встановлено на ЧС у 1994 році, коли США здобули чемпіонство. Тоді турнір відвідало 32 616 глядачів.

Турнір відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіппінах.

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩



3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

Нагадаємо, український телеканал покаже найцікавіші матчі чемпіонату світу-2023 з баскетболу.

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