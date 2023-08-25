На чемпіонаті світу з баскетболу встановлено новий рекорд відвідуваності

Джерело - Чемпіон.
На старті чемпіонаті світу з баскетболу-2023 встановлено новий рекорд відвідуваності.
Про це повідомляє FIBA.
Філіппінську арену відвідали 38 115 уболівальників.
Попередній рекорд відвідуваності було встановлено на ЧС у 1994 році, коли США здобули чемпіонство. Тоді турнір відвідало 32 616 глядачів.
Турнір відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіппінах.
Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023
3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP
Нагадаємо, український телеканал покаже найцікавіші матчі чемпіонату світу-2023 з баскетболу.
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