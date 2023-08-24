Джерело - Чемпіон.
25 серпня в Індонезії, Японії і на Філіппінах стартує чемпіонат світу з баскетболу, де виступлять 32 команди.
Турнір стартує з попереднього етапу, потім буде груповий і плей-оф. Завершиться турнір 10 вересня.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів
Телеканал XSPORT покаже найцікавіші матчі турніру. Це буде у рамках спільної угоди ФБУ, FIBA та ХSPORT.
Цього тижня в прямому ефірі будуть доступні наступні матчі:
- П'ятниця, 25 серпня, 16:25 - Канада - Франція
- Субота, 26 серпня, 15:35 - США - Нова Зеландія
- Неділя, 27 серпня, 16:25 - Франція - Латвія