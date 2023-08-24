Джерело - Чемпіон.

25 серпня в Індонезії, Японії і на Філіппінах стартує чемпіонат світу з баскетболу, де виступлять 32 команди.

Турнір стартує з попереднього етапу, потім буде груповий і плей-оф. Завершиться турнір 10 вересня.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

Телеканал XSPORT покаже найцікавіші матчі турніру. Це буде у рамках спільної угоди ФБУ, FIBA та ХSPORT.

Цього тижня в прямому ефірі будуть доступні наступні матчі: