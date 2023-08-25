У Прикарпатті відреагували на звинувачення ДБР

Джерело - fc.if.uа.
Прикарпаття очікує об'єктивного розслідування щодо звинувачення ДБР у фіктивному зарахуванні футболістів на військову службу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК Прикарпаття, і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року.
3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди Прикарпаття-ЗСУ.
Чекаємо обʼєктивного розслідування!" - йдеться в заяві.
Раніше ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу.