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У Прикарпатті відреагували на звинувачення ДБР

У Прикарпатті прокоментували повідомлення ДБР щодо фіктивного зарахування на військову службу до роти охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спортсменів місцевого професійного клубу з Івано-Франківщини.
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У Прикарпатті відреагували на звинувачення ДБР
#Прикарпаття

Джерело - fc.if.uа.

Прикарпаття очікує об'єктивного розслідування щодо звинувачення ДБР у фіктивному зарахуванні футболістів на військову службу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК Прикарпаття, і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року.

3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди Прикарпаття-ЗСУ.

Чекаємо обʼєктивного розслідування!" - йдеться в заяві.

Раніше ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу.

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