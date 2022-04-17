Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ

Джерело - Чемпіон.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловічий футбольний клуб Прикарпаття з Івано-Франківська майже повним складом приєднався до лав Збройних сил України.
Про це повідомляють у сюжеті телеканалу Футбол.
14 гравців і тренери команди одночасно склали військову присягу.
Гравці зізнаються, що спершу взяти до рук зброю стримув страх "бути тягарем" серед досвідчених військовослужбовців, проте це побоювання минуло після спілкування з військовим комісаром.
"Був страх не служити, а страх того, щоб не заважати. Бо тут професіонали своєї справи. Це як узяти до професійної команди футболіста з району. Так само брати в армію футболіста, який нічого не вміє. Але коли військком прийшов і пояснив, що нас будуть готувати поступово, дадуть ази, як тримати зброю, як воювати, захищати Україну", - розповів нападник Василь Цюцюра.