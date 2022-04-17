Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ

Футболісти захищають Україні від російської окупації

Джерело - Чемпіон.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловічий футбольний клуб Прикарпаття з Івано-Франківська майже повним складом приєднався до лав Збройних сил України.

Про це повідомляють у сюжеті телеканалу Футбол.

14 гравців і тренери команди одночасно склали військову присягу.

Гравці зізнаються, що спершу взяти до рук зброю стримув страх "бути тягарем" серед досвідчених військовослужбовців, проте це побоювання минуло після спілкування з військовим комісаром.