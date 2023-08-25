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ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу

Гравці отримували грошове та матеріальне забезпечення від держави
Сьогодні 14:52 327 0
ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу
#Прикарпаття

Джерело - dbr.gov.ua.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного зарахування на військову службу футболістів Прикарпаття.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Новобранці"  отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.

Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів", - йдеться в повідомленні.

Було проведено близько 30 обшуків у ТЦК Івано-Франківської області. Проводяться дії щодо перевірки мобілізації, проходження військової служби та протиправного отримання грошових виплат.

Відзначимо, що у квітні минулого року 14 футболістів Прикарпаття, а також тренери команди з Івано-Франківська склали присягу на вірність українському народу та вступили до лав Збройних сил України.

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