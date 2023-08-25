ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного зарахування на військову службу футболістів Прикарпаття.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.

Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів", - йдеться в повідомленні.