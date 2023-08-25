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Ліверпуль не буде продавати Салаха

Мохаммед Салах залишиться у Ліверпулі
Сьогодні 10:10 224 0
Ліверпуль не буде продавати Салаха
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Мохаммед Салах, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль не буде вести переговори з Аль-Іттіхадом щодо трансферу Мохаммеда Салаха.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Хоч і "космічна пропозиція" від Аль-Іттіхада залишається в силі, Ліверпуль не хоче продавати єгиптянина. В англійському клубі вважають, що Салах не підлягає продажу.

Змінити ситуацію може лише бажання самого гравця. Якщо Мохаммеда спокусить пропозиція від саудівського клубу і він сам захоче залишити Ліверпуль, то перехід може відбутися.

Раніше арабські ЗМІ повідомляли, що Ліверпуль готовий продати Салаха.

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