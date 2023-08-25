Ліверпуль не буде продавати Салаха

Мохаммед Салах залишиться у Ліверпулі

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль не буде вести переговори з Аль-Іттіхадом щодо трансферу Мохаммеда Салаха.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Хоч і "космічна пропозиція" від Аль-Іттіхада залишається в силі, Ліверпуль не хоче продавати єгиптянина. В англійському клубі вважають, що Салах не підлягає продажу.

Змінити ситуацію може лише бажання самого гравця. Якщо Мохаммеда спокусить пропозиція від саудівського клубу і він сам захоче залишити Ліверпуль, то перехід може відбутися.

Раніше арабські ЗМІ повідомляли, що Ліверпуль готовий продати Салаха.